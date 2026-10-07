Gladstone Commercial Aktie
WKN: 260884 / ISIN: US3765361080
|Frühe Investition
|
07.10.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Papier Gladstone Commercial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Gladstone Commercial von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurde das Gladstone Commercial-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 11,45 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Gladstone Commercial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 873,362 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 06.10.2026 auf 12,71 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 100,44 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 11,00 Prozent erhöht.
Alle Gladstone Commercial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 621,04 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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