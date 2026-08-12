Gladstone Commercial Aktie

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WKN: 260884 / ISIN: US3765361080

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Gladstone Commercial-Performance im Blick 12.08.2026 16:04:17

NASDAQ Composite Index-Papier Gladstone Commercial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Gladstone Commercial von vor einem Jahr verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Gladstone Commercial-Aktien verlieren können.

Vor 1 Jahr wurde die Gladstone Commercial-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 13,38 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die Gladstone Commercial-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 7,474 Anteilen. Die gehaltenen Gladstone Commercial-Aktien wären am 11.08.2026 95,52 USD wert, da der Schlussstand 12,78 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 4,48 Prozent.

Gladstone Commercial wurde am Markt mit 623,26 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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