Gladstone Commercial Aktie

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WKN: 260884 / ISIN: US3765361080

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Rentables Gladstone Commercial-Investment? 11.11.2026 16:03:53

NASDAQ Composite Index-Papier Gladstone Commercial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Gladstone Commercial-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Gladstone Commercial-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren wurde das Gladstone Commercial-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 11,97 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Gladstone Commercial-Aktie investiert, befänden sich nun 83,542 Gladstone Commercial-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 10.11.2026 auf 10,06 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 840,43 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 15,96 Prozent abgenommen.

Gladstone Commercial war somit zuletzt am Markt 497,16 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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