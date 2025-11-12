Gladstone Commercial Aktie
WKN: 260884 / ISIN: US3765361080
|Profitables Gladstone Commercial-Investment?
|
12.11.2025 16:04:02
NASDAQ Composite Index-Papier Gladstone Commercial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Gladstone Commercial-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Gladstone Commercial-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 18,93 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 52,826 Gladstone Commercial-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 593,77 USD, da sich der Wert eines Gladstone Commercial-Anteils am 11.11.2025 auf 11,24 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 40,62 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von Gladstone Commercial belief sich zuletzt auf 534,74 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
