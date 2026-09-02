NASDAQ Composite Index-Papier Gladstone Commercial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Gladstone Commercial von vor 10 Jahren bedeutet

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Gladstone Commercial-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 18,41 USD wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 USD in die Gladstone Commercial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,432 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 01.09.2026 auf 12,99 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 70,56 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 29,44 Prozent eingebüßt.

Jüngst verzeichnete Gladstone Commercial eine Marktkapitalisierung von 633,56 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at