NASDAQ Composite Index-Papier Gladstone Commercial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Gladstone Commercial von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Gladstone Commercial-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Gladstone Commercial-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Gladstone Commercial-Papier an diesem Tag bei 13,36 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die Gladstone Commercial-Aktie investierten, hätten nun 74,850 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Gladstone Commercial-Papiere wären am 20.01.2026 866,02 USD wert, da der Schlussstand 11,57 USD betrug. Das entspricht einer Abnahme von 13,40 Prozent.

Insgesamt war Gladstone Commercial zuletzt 571,67 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at