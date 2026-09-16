Gladstone Commercial Aktie

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WKN: 260884 / ISIN: US3765361080

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Rentable Gladstone Commercial-Investition? 16.09.2026 16:03:38

NASDAQ Composite Index-Papier Gladstone Commercial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Gladstone Commercial von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Gladstone Commercial-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Gladstone Commercial-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 13,18 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Gladstone Commercial-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 758,725 Gladstone Commercial-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 15.09.2026 auf 12,79 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 704,10 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 2,96 Prozent.

Gladstone Commercial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 620,61 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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