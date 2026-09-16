Gladstone Commercial Aktie
WKN: 260884 / ISIN: US3765361080
|Rentable Gladstone Commercial-Investition?
|
16.09.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Papier Gladstone Commercial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Gladstone Commercial von vor 3 Jahren eingebracht
Gladstone Commercial-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 13,18 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Gladstone Commercial-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 758,725 Gladstone Commercial-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 15.09.2026 auf 12,79 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 704,10 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 2,96 Prozent.
Gladstone Commercial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 620,61 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Gladstone Commercial Corp.
Analysen zu Gladstone Commercial Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Gladstone Commercial Corp.
|11,00
|-0,45%