NASDAQ Composite Index-Papier Gladstone Commercial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Gladstone Commercial von vor einem Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Gladstone Commercial-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Gladstone Commercial-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Gladstone Commercial-Aktie an diesem Tag 13,75 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in Gladstone Commercial-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 727,273 Gladstone Commercial-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 141,82 USD, da sich der Wert einer Gladstone Commercial-Aktie am 14.07.2026 auf 12,57 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 8,58 Prozent vermindert.

Alle Gladstone Commercial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 610,92 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at