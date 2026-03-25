NASDAQ Composite Index-Papier Gladstone Commercial-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Gladstone Commercial von vor einem Jahr angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Gladstone Commercial-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Gladstone Commercial-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 14,77 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 67,705 Gladstone Commercial-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 761,00 USD, da sich der Wert eines Gladstone Commercial-Papiers am 24.03.2026 auf 11,24 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 23,90 Prozent abgenommen.

Insgesamt war Gladstone Commercial zuletzt 546,51 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at