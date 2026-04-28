Great Southern Bancorp Aktie

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WKN: 923737 / ISIN: US3909051076

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Lohnendes Great Southern Bancorp-Investment? 28.04.2026 16:04:24

NASDAQ Composite Index-Papier Great Southern Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Great Southern Bancorp-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Great Southern Bancorp-Aktie Investoren gebracht.

Das Great Southern Bancorp-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 39,94 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 25,038 Great Southern Bancorp-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 700,30 USD, da sich der Wert eines Great Southern Bancorp-Papiers am 27.04.2026 auf 67,91 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 70,03 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Great Southern Bancorp einen Börsenwert von 733,15 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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