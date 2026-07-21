NASDAQ Composite Index-Papier Great Southern Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Great Southern Bancorp-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde die Great Southern Bancorp-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 39,07 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Great Southern Bancorp-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 25,595 Great Southern Bancorp-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 000,00 USD, da sich der Wert eines Great Southern Bancorp-Anteils am 20.07.2026 auf 78,14 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 100,00 Prozent.

Der Marktwert von Great Southern Bancorp betrug jüngst 851,50 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at