NASDAQ Composite Index-Papier Great Southern Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Great Southern Bancorp-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Great Southern Bancorp-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurde das Great Southern Bancorp-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 40,93 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Great Southern Bancorp-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 24,432 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.10.2026 gerechnet (77,50 USD), wäre das Investment nun 1 893,48 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 89,35 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Great Southern Bancorp zuletzt 836,70 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at