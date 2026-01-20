Great Southern Bancorp Aktie

Great Southern Bancorp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923737 / ISIN: US3909051076

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Great Southern Bancorp-Anlage im Blick 20.01.2026 16:04:27

NASDAQ Composite Index-Papier Great Southern Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Great Southern Bancorp-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Great Southern Bancorp-Aktie Investoren gebracht.

Am 20.01.2023 wurde die Great Southern Bancorp-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 58,39 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Great Southern Bancorp-Papier investiert hätte, hätte er nun 171,262 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 916,25 USD, da sich der Wert eines Great Southern Bancorp-Papiers am 16.01.2026 auf 63,74 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 9,16 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Great Southern Bancorp betrug jüngst 714,67 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Great Southern Bancorp Inc.

mehr Nachrichten