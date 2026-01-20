NASDAQ Composite Index-Papier Great Southern Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Great Southern Bancorp-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Great Southern Bancorp-Aktie Investoren gebracht.

Am 20.01.2023 wurde die Great Southern Bancorp-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 58,39 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Great Southern Bancorp-Papier investiert hätte, hätte er nun 171,262 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 916,25 USD, da sich der Wert eines Great Southern Bancorp-Papiers am 16.01.2026 auf 63,74 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 9,16 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Great Southern Bancorp betrug jüngst 714,67 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at