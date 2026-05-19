NASDAQ Composite Index-Papier Great Southern Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Great Southern Bancorp-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Great Southern Bancorp-Aktien verdienen können.

Die Great Southern Bancorp-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Great Southern Bancorp-Anteile betrug an diesem Tag 56,46 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 17,712 Great Southern Bancorp-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Great Southern Bancorp-Papiers auf 68,97 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 221,57 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 1 221,57 USD, was einer positiven Performance von 22,16 Prozent entspricht.

Great Southern Bancorp wurde jüngst mit einem Börsenwert von 730,42 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at