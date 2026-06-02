NASDAQ Composite Index-Papier Great Southern Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Great Southern Bancorp-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Great Southern Bancorp-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Great Southern Bancorp-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 55,98 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,786 Great Southern Bancorp-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 01.06.2026 auf 71,02 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 126,87 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 26,87 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Great Southern Bancorp belief sich jüngst auf 780,85 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at