Investoren, die vor Jahren in Great Southern Bancorp-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Great Southern Bancorp-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Great Southern Bancorp-Anteile an diesem Tag 56,31 USD wert. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die Great Southern Bancorp-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,776 Anteilen. Die gehaltenen Great Southern Bancorp-Anteile wären am 16.11.2026 143,31 USD wert, da der Schlussstand 80,69 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 43,31 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Great Southern Bancorp belief sich jüngst auf 866,59 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at