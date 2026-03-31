NASDAQ Composite Index-Papier Great Southern Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Great Southern Bancorp von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Great Southern Bancorp-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Great Southern Bancorp-Aktie betrug an diesem Tag 37,13 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Great Southern Bancorp-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2,693 Great Southern Bancorp-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Great Southern Bancorp-Aktie auf 62,60 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 168,60 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 68,60 Prozent.

Great Southern Bancorp wurde jüngst mit einem Börsenwert von 684,55 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at