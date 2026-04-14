NASDAQ Composite Index-Papier Great Southern Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Great Southern Bancorp von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Great Southern Bancorp-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die Great Southern Bancorp-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Great Southern Bancorp-Papiers betrug an diesem Tag 50,06 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Great Southern Bancorp-Aktie investiert hat, hat nun 199,760 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 523,77 USD, da sich der Wert einer Great Southern Bancorp-Aktie am 13.04.2026 auf 67,70 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 35,24 Prozent gleich.

Great Southern Bancorp war somit zuletzt am Markt 745,37 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at