NASDAQ Composite Index-Papier Great Southern Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Great Southern Bancorp von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Great Southern Bancorp-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Great Southern Bancorp-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 49,03 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,040 Great Southern Bancorp-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 140,71 USD, da sich der Wert eines Great Southern Bancorp-Anteils am 11.05.2026 auf 68,99 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 40,71 Prozent vermehrt.

Alle Great Southern Bancorp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 758,27 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at