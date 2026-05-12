Great Southern Bancorp Aktie
WKN: 923737 / ISIN: US3909051076
|Great Southern Bancorp-Investment im Blick
|
12.05.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Papier Great Southern Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Great Southern Bancorp von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Great Southern Bancorp-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 49,03 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,040 Great Southern Bancorp-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 140,71 USD, da sich der Wert eines Great Southern Bancorp-Anteils am 11.05.2026 auf 68,99 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 40,71 Prozent vermehrt.
Alle Great Southern Bancorp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 758,27 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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