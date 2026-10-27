Great Southern Bancorp Aktie

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WKN: 923737 / ISIN: US3909051076

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Great Southern Bancorp-Investition 27.10.2026 16:04:15

NASDAQ Composite Index-Papier Great Southern Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Great Southern Bancorp von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Great Southern Bancorp-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Great Southern Bancorp-Papier statt. Diesen Tag beendete die Great Southern Bancorp-Aktie bei 48,50 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,062 Great Southern Bancorp-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Great Southern Bancorp-Aktie auf 81,48 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 168,00 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 68,00 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Great Southern Bancorp belief sich zuletzt auf 886,73 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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