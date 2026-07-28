NASDAQ Composite Index-Papier Great Southern Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Great Southern Bancorp von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Great Southern Bancorp-Investment verdienen können.

Die Great Southern Bancorp-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Great Southern Bancorp-Anteile an diesem Tag 59,38 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Great Southern Bancorp-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 168,407 Great Southern Bancorp-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 346,24 USD, da sich der Wert einer Great Southern Bancorp-Aktie am 27.07.2026 auf 79,25 USD belief. Das entspricht einem Plus von 33,46 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Great Southern Bancorp eine Börsenbewertung in Höhe von 863,59 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at