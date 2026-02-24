NASDAQ Composite Index-Papier Great Southern Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Great Southern Bancorp von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Great Southern Bancorp-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Great Southern Bancorp-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Great Southern Bancorp-Papier bei 53,95 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Great Southern Bancorp-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 18,536 Great Southern Bancorp-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 145,88 USD, da sich der Wert eines Great Southern Bancorp-Papiers am 23.02.2026 auf 61,82 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 14,59 Prozent.

Great Southern Bancorp wurde am Markt mit 691,19 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at