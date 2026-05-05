NASDAQ Composite Index-Papier Great Southern Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Great Southern Bancorp von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Great Southern Bancorp-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Great Southern Bancorp-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Great Southern Bancorp-Aktie an diesem Tag 56,16 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 178,063 Great Southern Bancorp-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 04.05.2026 auf 68,70 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 232,91 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 22,33 Prozent zugenommen.

Great Southern Bancorp markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 755,35 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at