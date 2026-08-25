Great Southern Bancorp Aktie
WKN: 923737 / ISIN: US3909051076
|Profitable Great Southern Bancorp-Investition?
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25.08.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Papier Great Southern Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Great Southern Bancorp von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde die Great Southern Bancorp-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 62,41 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Great Southern Bancorp-Aktie investiert hat, hat nun 1,602 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 126,02 USD, da sich der Wert einer Great Southern Bancorp-Aktie am 24.08.2026 auf 78,65 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 126,02 USD, was einer positiven Performance von 26,02 Prozent entspricht.
Zuletzt verbuchte Great Southern Bancorp einen Börsenwert von 863,69 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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