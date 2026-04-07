NASDAQ Composite Index-Papier Great Southern Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Great Southern Bancorp-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Great Southern Bancorp-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 50,85 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Great Southern Bancorp-Aktie investierten, hätten nun 19,666 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.04.2026 1 267,26 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 64,44 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 267,26 USD entspricht einer Performance von +26,73 Prozent.

Am Markt war Great Southern Bancorp jüngst 703,79 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at