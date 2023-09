NASDAQ Composite Index-Papier Great Southern Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Great Southern Bancorp verloren

Wer vor Jahren in Great Southern Bancorp eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Great Southern Bancorp-Papier statt. Zum Handelsende stand das Great Southern Bancorp-Papier an diesem Tag bei 58,90 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 169,779 Great Southern Bancorp-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Great Southern Bancorp-Aktie auf 50,42 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 560,27 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 8 560,27 USD, was einer negativen Performance von 14,40 Prozent entspricht.

Am Markt war Great Southern Bancorp jüngst 605,18 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at