NASDAQ Composite Index-Papier Great Southern Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Great Southern Bancorp von vor einem Jahr verdient

Anleger, die vor Jahren in Great Southern Bancorp-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das Great Southern Bancorp-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Great Southern Bancorp-Anteile an diesem Tag bei 57,81 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Great Southern Bancorp-Aktie investiert, befänden sich nun 17,300 Great Southern Bancorp-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 12.01.2026 auf 62,36 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 078,80 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +7,88 Prozent.

Zuletzt verbuchte Great Southern Bancorp einen Börsenwert von 698,61 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at