NASDAQ Composite Index-Papier Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Grupo Financiero Galicia-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Grupo Financiero Galicia-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurden Grupo Financiero Galicia-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 25,70 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Grupo Financiero Galicia-Aktie investiert, befänden sich nun 389,105 Grupo Financiero Galicia-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Grupo Financiero Galicia-Papiers auf 46,21 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 980,54 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 79,81 Prozent gesteigert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at