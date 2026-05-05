NASDAQ Composite Index-Papier Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Grupo Financiero Galicia-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Grupo Financiero Galicia-Aktien verdienen können.

Grupo Financiero Galicia-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Grupo Financiero Galicia-Aktie bei 28,31 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,532 Grupo Financiero Galicia-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 142,74 USD, da sich der Wert eines Grupo Financiero Galicia-Papiers am 04.05.2026 auf 40,41 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 42,74 Prozent zugenommen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at