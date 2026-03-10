Grupo Financiero Galicia Aktie
WKN: 940699 / ISIN: US3999091008
|Performance unter der Lupe
|
10.03.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Papier Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Grupo Financiero Galicia-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Grupo Financiero Galicia-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 28,37 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Grupo Financiero Galicia-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 35,249 Grupo Financiero Galicia-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 09.03.2026 1 497,00 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 42,47 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 49,70 Prozent gleich.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Aktien in diesem Artikel
|Grupo Financiero Galicia S.A. (Spons. ADRs)
|38,00
|0,00%