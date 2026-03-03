NASDAQ Composite Index-Papier Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Grupo Financiero Galicia-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Grupo Financiero Galicia-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 03.03.2021 wurde die Grupo Financiero Galicia-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Grupo Financiero Galicia-Aktie bei 7,28 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Grupo Financiero Galicia-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,736 Grupo Financiero Galicia-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 02.03.2026 auf 44,32 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 608,79 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 508,79 Prozent gesteigert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at