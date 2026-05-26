Grupo Financiero Galicia Aktie
WKN: 940699 / ISIN: US3999091008
|Langfristige Anlage
|
26.05.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Papier Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Grupo Financiero Galicia-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Grupo Financiero Galicia-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Grupo Financiero Galicia-Aktie bei 8,31 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 12,034 Grupo Financiero Galicia-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 524,07 USD, da sich der Wert einer Grupo Financiero Galicia-Aktie am 22.05.2026 auf 43,55 USD belief. Damit wäre die Investition um 424,07 Prozent gestiegen.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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