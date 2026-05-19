Grupo Financiero Galicia Aktie

Grupo Financiero Galicia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 940699 / ISIN: US3999091008

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Grupo Financiero Galicia-Investition im Blick 19.05.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Papier Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Grupo Financiero Galicia von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Grupo Financiero Galicia gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Grupo Financiero Galicia-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 11,60 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 862,069 Grupo Financiero Galicia-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.05.2026 gerechnet (42,30 USD), wäre das Investment nun 36 465,52 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 264,66 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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