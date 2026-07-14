NASDAQ Composite Index-Papier Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Grupo Financiero Galicia von vor 3 Jahren eingebracht

Grupo Financiero Galicia-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Grupo Financiero Galicia-Anteile an diesem Tag bei 16,28 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Grupo Financiero Galicia-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 61,425 Grupo Financiero Galicia-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 157,86 USD, da sich der Wert eines Grupo Financiero Galicia-Anteils am 13.07.2026 auf 51,41 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +215,79 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at