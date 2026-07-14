Grupo Financiero Galicia Aktie
WKN: 940699 / ISIN: US3999091008
|Profitabler Grupo Financiero Galicia-Einstieg?
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14.07.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Papier Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Grupo Financiero Galicia von vor 3 Jahren eingebracht
Grupo Financiero Galicia-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Grupo Financiero Galicia-Anteile an diesem Tag bei 16,28 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Grupo Financiero Galicia-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 61,425 Grupo Financiero Galicia-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 157,86 USD, da sich der Wert eines Grupo Financiero Galicia-Anteils am 13.07.2026 auf 51,41 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +215,79 Prozent.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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