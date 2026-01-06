NASDAQ Composite Index-Papier Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Grupo Financiero Galicia von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Grupo Financiero Galicia-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Grupo Financiero Galicia-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 8,31 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Grupo Financiero Galicia-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 120,337 Grupo Financiero Galicia-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Grupo Financiero Galicia-Aktie auf 56,00 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 738,87 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 573,89 Prozent vermehrt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at