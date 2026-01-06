Grupo Financiero Galicia Aktie
WKN: 940699 / ISIN: US3999091008
|Rentables Grupo Financiero Galicia-Investment?
|
06.01.2026 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Papier Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Grupo Financiero Galicia von vor 5 Jahren abgeworfen
Grupo Financiero Galicia-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 8,31 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Grupo Financiero Galicia-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 120,337 Grupo Financiero Galicia-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Grupo Financiero Galicia-Aktie auf 56,00 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 738,87 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 573,89 Prozent vermehrt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Grupo Financiero Galicia S.A. (Spons. ADRs)mehr Nachrichten
Analysen zu Grupo Financiero Galicia S.A. (Spons. ADRs)mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Grupo Financiero Galicia S.A. (Spons. ADRs)
|45,80
|-4,18%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX setzt Gewinnserie letztlich fort -- DAX beendet Handel mit Rekordhoch -- Wall Street schließt freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte aufwärts, während der deutsche Leitindex Zuschläge verbuchte. An der Wall Street ging es aufwärts. Die Märkte in Fernost wiesen grüne Vorzeichen aus.