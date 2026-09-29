NASDAQ Composite Index-Papier Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Grupo Financiero Galicia von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Grupo Financiero Galicia-Investment gewesen.

Am 29.09.2025 wurden Grupo Financiero Galicia-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 29,47 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Grupo Financiero Galicia-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,393 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Grupo Financiero Galicia-Papiers auf 36,98 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 125,48 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 25,48 Prozent angezogen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at