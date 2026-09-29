Grupo Financiero Galicia Aktie
WKN: 940699 / ISIN: US3999091008
|Hochrechnung
|
29.09.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Papier Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Grupo Financiero Galicia von vor einem Jahr abgeworfen
Am 29.09.2025 wurden Grupo Financiero Galicia-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 29,47 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Grupo Financiero Galicia-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,393 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Grupo Financiero Galicia-Papiers auf 36,98 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 125,48 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 25,48 Prozent angezogen.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Grupo Financiero Galicia S.A. (Spons. ADRs)
Analysen zu Grupo Financiero Galicia S.A. (Spons. ADRs)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Grupo Financiero Galicia S.A. (Spons. ADRs)
|32,40
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich tief im Minus -- DAX letztlich wenig verändert -- Börsen in Asien schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich tiefer. Am deutschen Aktienmarkt war ein knappes Plus zu sehen. Die US-Börsen bewegen sich am Dienstag auf unsicherem Terrain. Anleger in Asien waren mehrheitlich in Verkauflaune.