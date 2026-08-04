NASDAQ Composite Index-Papier Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Grupo Financiero Galicia von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Grupo Financiero Galicia-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Grupo Financiero Galicia-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Grupo Financiero Galicia-Papier an diesem Tag 49,30 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Grupo Financiero Galicia-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 20,284 Grupo Financiero Galicia-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 024,54 USD, da sich der Wert eines Grupo Financiero Galicia-Papiers am 03.08.2026 auf 50,51 USD belief. Damit wäre die Investition 2,45 Prozent mehr wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at