Grupo Financiero Galicia Aktie
WKN: 940699 / ISIN: US3999091008
|Grupo Financiero Galicia-Anlage unter der Lupe
|
04.08.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Papier Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Grupo Financiero Galicia von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Grupo Financiero Galicia-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Grupo Financiero Galicia-Papier an diesem Tag 49,30 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Grupo Financiero Galicia-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 20,284 Grupo Financiero Galicia-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 024,54 USD, da sich der Wert eines Grupo Financiero Galicia-Papiers am 03.08.2026 auf 50,51 USD belief. Damit wäre die Investition 2,45 Prozent mehr wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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