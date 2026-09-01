NASDAQ Composite Index-Papier Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Grupo Financiero Galicia-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Grupo Financiero Galicia-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Grupo Financiero Galicia-Aktie statt. Der Schlusskurs des Grupo Financiero Galicia-Papiers betrug an diesem Tag 39,28 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Grupo Financiero Galicia-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 254,582 Grupo Financiero Galicia-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 137,98 USD, da sich der Wert eines Grupo Financiero Galicia-Papiers am 31.08.2026 auf 43,75 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +11,38 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at