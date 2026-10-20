NASDAQ Composite Index-Papier Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Grupo Financiero Galicia von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Grupo Financiero Galicia-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Grupo Financiero Galicia-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Grupo Financiero Galicia-Papier an diesem Tag 31,94 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in Grupo Financiero Galicia-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,131 Grupo Financiero Galicia-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 19.10.2026 auf 35,09 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 109,86 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 9,86 Prozent zugenommen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at