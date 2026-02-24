NASDAQ Composite Index-Papier Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel hätte eine Investition in Grupo Financiero Galicia von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde das Grupo Financiero Galicia-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Grupo Financiero Galicia-Aktie bei 13,45 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Grupo Financiero Galicia-Aktie investiert, befänden sich nun 743,494 Grupo Financiero Galicia-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 35 992,57 USD, da sich der Wert einer Grupo Financiero Galicia-Aktie am 23.02.2026 auf 48,41 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 259,93 Prozent erhöht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at