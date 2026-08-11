NASDAQ Composite Index-Papier Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Grupo Financiero Galicia-Investment von vor 3 Jahren verdient

Die Grupo Financiero Galicia-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 16,77 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 596,303 Grupo Financiero Galicia-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 10.08.2026 auf 46,42 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 27 680,38 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +176,80 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at