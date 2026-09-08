Grupo Financiero Galicia Aktie
WKN: 940699 / ISIN: US3999091008
|Frühe Anlage
|
08.09.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Grupo Financiero Galicia-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Grupo Financiero Galicia-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 15,86 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Grupo Financiero Galicia-Aktie investierten, hätten nun 6,305 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 04.09.2026 auf 44,36 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 279,70 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 179,70 Prozent vermehrt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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