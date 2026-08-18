NASDAQ Composite Index-Papier Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Grupo Financiero Galicia von vor 5 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Grupo Financiero Galicia-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 18.08.2021 wurde die Grupo Financiero Galicia-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Grupo Financiero Galicia-Anteile bei 8,19 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 12,210 Grupo Financiero Galicia-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 17.08.2026 auf 43,42 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 530,16 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 430,16 Prozent angewachsen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at