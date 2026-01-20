NASDAQ Composite Index-Papier Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel Verlust hätte ein Grupo Financiero Galicia-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Grupo Financiero Galicia gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Grupo Financiero Galicia-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 67,07 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,491 Grupo Financiero Galicia-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 16.01.2026 76,62 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 51,39 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 23,38 Prozent vermindert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at