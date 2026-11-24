So viel hätten Anleger mit einem frühen Grupo Financiero Galicia-Investment verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurde das Grupo Financiero Galicia-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Grupo Financiero Galicia-Anteile betrug an diesem Tag 46,80 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 213,675 Grupo Financiero Galicia-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 23.11.2026 auf 26,62 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 688,03 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 43,12 Prozent abgenommen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at