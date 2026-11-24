Grupo Financiero Galicia Aktie
WKN: 940699 / ISIN: US3999091008
|Lukrative Grupo Financiero Galicia-Investition?
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24.11.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Papier Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel Verlust hätte ein Grupo Financiero Galicia-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde das Grupo Financiero Galicia-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Grupo Financiero Galicia-Anteile betrug an diesem Tag 46,80 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 213,675 Grupo Financiero Galicia-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 23.11.2026 auf 26,62 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 688,03 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 43,12 Prozent abgenommen.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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