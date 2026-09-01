NASDAQ Composite Index-Papier Hancock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hancock-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Hancock-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 01.09.2023 wurde das Hancock-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 42,46 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Hancock-Papier investiert hätte, hätte er nun 235,516 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 31.08.2026 auf 74,49 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 543,57 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 75,44 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Hancock betrug jüngst 6,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at