Hancock Aktie

Hancock für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919175 / ISIN: US4101201097

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühes Investment 24.03.2026 16:04:04

NASDAQ Composite Index-Papier Hancock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hancock-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Hancock eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Das Hancock-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Hancock-Papier an diesem Tag bei 40,26 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,484 Hancock-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 23.03.2026 155,79 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 62,72 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 55,79 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Hancock zuletzt 5,12 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Hancock Holding Co.

mehr Nachrichten