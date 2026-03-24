NASDAQ Composite Index-Papier Hancock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hancock-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Hancock eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Das Hancock-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Hancock-Papier an diesem Tag bei 40,26 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,484 Hancock-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 23.03.2026 155,79 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 62,72 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 55,79 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Hancock zuletzt 5,12 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at