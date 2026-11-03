Hancock Aktie
WKN: 919175 / ISIN: US4101201097
|Profitabler Hancock-Einstieg?
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03.11.2026 16:03:57
NASDAQ Composite Index-Papier Hancock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hancock von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Hancock-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 52,71 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Hancock-Aktie investierten, hätten nun 189,717 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Hancock-Anteile wären am 02.11.2026 13 934,74 USD wert, da der Schlussstand 73,45 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 39,35 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Hancock belief sich jüngst auf 5,77 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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