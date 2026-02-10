NASDAQ Composite Index-Papier Hancock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hancock von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Hancock-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Hancock-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 59,86 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,671 Hancock-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 09.02.2026 auf 73,57 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 122,90 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 22,90 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Hancock eine Marktkapitalisierung von 6,23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at