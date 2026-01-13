Hancock Aktie
WKN: 919175 / ISIN: US4101201097
13.01.2026 16:04:20
NASDAQ Composite Index-Papier Hancock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hancock von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde die Hancock-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 55,47 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 180,278 Hancock-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 246,26 USD, da sich der Wert eines Hancock-Papiers am 12.01.2026 auf 67,93 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 22,46 Prozent angewachsen.
Insgesamt war Hancock zuletzt 5,69 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
